タレントで実業家のスザンヌ（38）が、11日までに自身のインスタグラムを更新。大胆に背中が開いたギンガムチェックのワンピース姿を披露し、注目を集めている。【写真】「ほんと可愛い」“パックリ美背中”あらわなワンピース姿を披露したスザンヌ投稿では、「@fumietanaka_jp のギンガムは冬の間から着たくて うずうずスタンバイしてたの!!はつおろし 夏の間いっぱい着るー」とコメント。背中のリボンやギンガムチェックの柄