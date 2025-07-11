今年の小倉牝馬Ｓを１着同着で重賞初制覇を飾り、前走の福島牝馬Ｓで２着だったフェアエールング（牝５歳、美浦・和田正一郎厩舎、父ゴールドシップ）は、クイーンＳ（８月３日、札幌）を目標に調整を進めていく。ラフィアンターフマンクラブが７月１１日、ホームページで発表した。同馬はこの日、放牧先から滞在先の札幌競馬場へ入厩した。