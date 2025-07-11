俳優の眞栄田郷敦がＮＨＫ朝の連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）に出演することが１１日に発表され、ビジュアルに混乱するファンが続出した。朝ドラ初出演の眞栄田が演じるのは、やなせたかしさんモチーフの柳井嵩（北村匠海）が上京した後に出会う天才漫画家・手嶌治虫（てじま・おさむ）。ベレー帽に黒縁メガネの姿が公開された。ネットは「嵩かと思ったら治虫？！」「雰囲気似てる」「見分けられません」「