◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会▽１回戦苫小牧中央５―０札幌新川（１１日・札幌円山）夏の甲子園初出場を目指す苫小牧中央が５―０で札幌新川に勝利。広島・斉藤優汰投手を擁した２２年以来３年ぶりの８強入りを決めた。先発のエース左腕・渡辺大仁（３年）が序盤から危なげない投球でスコアボードに０を並べると、打線は１回に４番・横山善大捕手（３年）の適時打などで３点を先制。７、９回にも得点を加え