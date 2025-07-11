NASA＝アメリカ航空宇宙局は2025年7月10日付で、アメリカ企業SpaceX（スペースX）の有人宇宙船「Crew Dragon（クルードラゴン）」によるISS＝国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行ミッション「Crew-11（クルー11）」の打ち上げ目標日時を発表しました。発表によると、Crew-11の打ち上げは最短で日本時間2025年8月1日1時09分（アメリカ東部夏時間2025年7月31日12時09分）に実施される予定です。ISSへのドッキングはおよそ35時間後