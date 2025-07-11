【上海＝田村美穂】中国・四川省の成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地は１０日、和歌山県白浜町のテーマパーク「アドベンチャーワールド」から返還された親子パンダ４頭の元気な様子を伝える動画をＳＮＳの公式アカウントに投稿した。「良浜（ラウヒン）」「結浜（ユイヒン）」「彩浜（サイヒン）」「楓浜（フウヒン）」の４頭が６月に返還されてから、研究基地が近況を投稿するのは初めて。「良浜一家隔離日誌（一）」と題さ