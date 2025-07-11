ポンドドル一時１．３５３２レベル、引き続き上値重い＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンドドルは一時1.3532レベルと本日の安値を広げた。ポンド円は198.70台、ユーロポンドは0.8635付近などで推移している。日本時間午後３時に発表された５月英月次ＧＤＰが前月比－０．１％と予想外のマイナス成長となったことがポンド売り材料となっている。 GBP/USD1.3533GBP/JPY198.76EUR/GBP0.8635