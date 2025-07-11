24時間以内に新たな台風が発生する見込みという情報が入ってきました。現在、小笠原近海にある熱帯低気圧は、今後、進路を北寄りに変え北上し、あすの午後3時までには台風になる見込みです。予報円の中心を通った場合には、関東に接近し、その後、関東の東の海上を北上するでしょう。来週火曜日の15日午後3時までには、北海道の北で温帯低気圧に変わる見込みです。台風が接近する関東地方は、雨の降り方や沿岸部は高波などに注意が