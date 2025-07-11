これは2024年、大統領選挙の候補者争いを繰り広げた2人。一度は抱き合いますが突然、互いにつかみ合い乱闘に発展します。一方、こちらはおりの中に入れられた尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領を、李在明（イ・ジェミョン）大統領があざ笑っています。どちらの映像もAI（人工知能）によって生成されたとみられる偽の映像「ディープフェイク」です。韓国では、6月行われた大統領選挙でこうしたディープフェイクがSNS上などで急速