◆■メンタルヘルスの問題を抱えたキャリア晩年 リッキー・ルビオ（元ミネソタ・ティンバーウルブスほか）のNBAキャリアは、幸福に包まれたものだったとは言い難い。わずか14歳で地元のスペインでプロデビューを果たした“神童”は、2009年のNBAドラフトで全体5位指名を受け、アメリカでキャリアの第2章をスタートさせた。 しかし、アメリカでの生活を続ければ続けるほど、ルビオの心には厚い雲