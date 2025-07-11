モデルでタレントの藤田ニコル（27）が11日までに自身のインスタグラムを更新。雑誌「non-no」での撮影を報告した。「大好きな香音と初めて撮影」とつづった藤田。野々村真、俊恵夫妻の長女でnon-no専属モデルの香音（24）との2ショットを複数枚アップした。この投稿にファンからは「可愛いー！！姉妹みたい」「ほんと姉妹にしか見えない」「雰囲気そっくり」などの声が寄せられ大反響だった。