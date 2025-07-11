【モデルプレス＝2025/07/11】東京・六本木「ジャングル東京」で人気キャストとして活躍するヤマトリノにインタビュー。印象に残っている客や悲しみを乗り越える方法を聞いた。【写真】“選手の妻”で有名な毒舌キャバ嬢◆人気毒舌キャスト・ヤマトリノとは？コロナ禍に「選手の妻」というアカウント名でX（旧Twitter）を始めて、毒舌でユーモアのある投稿が注目を集めたヤマト。YouTubeも開設しており、独自の視点で“ぶっちゃけ