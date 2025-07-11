ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下USJ）は、10周年を記念して開催中の『ユニバーサル・クールジャパン2025』において、この夏から新たに『SPY×FAMILY』と『薬屋のひとりごと』の完全新作アトラクションを発表。2025年7月1日から2026年1月4日までの期間限定で開催中だ。 （参考：【画像】USJ『SPY×FAMILY』『薬屋のひとりごと』『ONE PIECE』のコラボフードやグッズなど一覧） さらに『ONE P