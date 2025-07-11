鹿島アントラーズは７月５日、J１第23節で川崎フロンターレと対戦し、１−２で敗戦。３連敗で首位から陥落した。鹿島のクラブ公式Youtubeは８日、川崎戦の裏側などを収めた「Ep.25 MATCH DAY | ７/５ vs 川崎フロンターレ」を公開。その動画内の鹿島FW鈴木優磨の行動が反響を呼んでいる。鈴木は選手入場時、通路の床に描かれていた川崎のエンブレムを踏むのを避け、通路の端を歩いてピッチに入っていった。 この鈴木の