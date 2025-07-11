■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０７月１１日１４６円８５～８７銭（△０．５９） ０７月１０日１４６円２６～２８銭（▼０．５８） ０７月０９日１４６円８４～８６銭（△０．８１） ０７月０８日１４６円０３～０５銭（△０．８４） ０７月０７日１４５円１９