日銀が１１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４６円８５～８７銭と前日に比べ５９銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円６６～７０銭と同５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８９～９１ドルと同０．００４４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS