【モデルプレス＝2025/07/11】お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明が、7月9日放送のテレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（毎週水曜よる11時6分〜）に出演。お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志に、ある女性フリーアナウンサーとの交際を促した経験があることを明かした。【写真】アンガ田中と交際寸前だった美人アナ◆松丸友紀アナ、田中卓志との交際を検討していたこの日の番組では、芸能事務所「人力舎」に所