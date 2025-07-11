『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章』の公開を記念し、ファミリーマートとアニメ『鬼滅の刃』のコラボキャンペーン「ファミマで炭治郎たちとひと休み」が、7月15日（火）より全国約16,300店舗でスタートする。【画像】鬼滅コラボグッズの写真一覧（全26枚）本キャンペーンでは、キャラクターをモチーフにしたコラボ商品をはじめ、ufotable描き下ろしイラストを使用したグッズのプレゼントや、ファミペイによるスタンプ企画、