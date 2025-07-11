茨城県五霞町で２００３年７月、高校１年の佐藤麻衣さん（当時１５歳）が遺体で見つかった事件は、未解決のまま２２年が経過した。有力な情報を提供した人に支払われる謝礼金は、今月２日から１０００万円に増額された。この事件に関する謝礼金は、これまで最大５００万円に設定されていた。１０００万円は、県警が呼びかけた謝礼金では過去最高額という。佐藤さんは０３年７月６日夜、埼玉県草加市の瀬崎浅間神社の祭りに１