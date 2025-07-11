人気ドッジボール漫画『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編となる漫画『炎の闘球女 ドッジ弾子』（作者：こしたてつひろ）が、テレビアニメ化されることが決定した。2026年に放送され、あわせてビジュアル、特報映像が解禁された。【動画】顔そっくり！弾平の娘・弾子公開された『ドッジ弾子』特報映像『炎の闘球女 ドッジ弾子』は、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編で、週刊コロコロコミ