グラビアアイドルで俳優の田中美久（23）が、『SPA!デジタル写真集 田中美久「時をかける美女」』発売を記念して、誌面カットを公開した。【別カット】カルバン・クライン姿で圧巻ボディラインをみせた田中美久「令和のグラビアクイーン」と呼ばれるほど、目覚ましい活躍を見せる田中が、今回は1980年代後半と現代のテイストを織り交ぜたファッションにも挑戦。公開されたカットでは、ガーリーワンピースに身を包んだ田中実