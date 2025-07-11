iPhoneなどMagSafe対応機種の背面に、マグネットでピタッとくっつくAnkerのカードリーダーが、Amazonプライムデーセールで28%OFFの2,890円になっています。 カードリーダーに内蔵するUSB Type-CでiPhoneと接続し、SDやmicroSDメモリーカードのデータをスマートフォンに転送できます。カメラで撮った写真・動画をその場で確認したい時に便利です。