日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月11日の日経225ミニ期近（2025年8月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1250枚だった。 ◯2025年8月限（特別清算日：8月15日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券1250(1250) ABNクリアリン証券 1168(1168) 楽天証券1240( 548) SBI証券