日本取引所が公表した先物手口情報によると、7月11日の日経225ミニ期近（2025年8月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6700枚だった。 ◯2025年8月限（特別清算日：8月15日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 6700(6700) ソシエテジェネラル証券5215(5215) SBI証券 5346(1664) 楽