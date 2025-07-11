米フィラデルフィアの小児病院で、患者に腎臓結石の模型を見せて説明する医師/Rachel Wisniewski/For the Washington Post/Getty Images/File（ＣＮＮ）米国の子どもの健康状態が過去数十年で著しく悪化している。子どもの死亡率は同程度の所得の他国に比べて米国の方がはるかに高いことが、最新の研究で明らかになった。この研究は７日の医学誌ＪＡＭＡに発表された。論文共著者でフィラデルフィア小児病院教授のクリス・フォレス