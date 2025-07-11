プロ野球・DeNAへ再入団となったマイク・フォード選手が、11日に来日しました。昨シーズンの2024年7月5日にDeNAへ加入したフォード選手。それまではMLB・レッズに所属しており、メジャー通算37本塁打をマークしていました。エンゼルス時代の2022年には大谷翔平選手とチームメートで、日本球界への憧れも口にしていました。昨季は2軍戦の41試合に出場し8本塁打をマーク。1軍では1本塁打でしたが、ポストシーズンでも活躍をみせ、日