連日真夏日が続く今年の夏。各球団が暑さ対策として、独自の取り組みを打ち出しています。ロッテは、11日に小久保製氷冷蔵株式会社と「熱中症対策パートナー」を締結。12日の西武戦から7・8月のホーム開催の計11試合を対象として、氷のうを持参した方へ氷を提供することを発表しました。企画実施に伴い、11日からマリーンズストアミュージアム店にて、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK」のロゴ入り氷のうも販売開始され