【KILLER INN／キラーイン】 配信日・価格：未定 CEROレーティング：審査予定 スクウェア・エニックスは、Steam用マーダーミステリーアクション「KILLER INN／キラーイン」のキャラクター情報を公開した。本作の配信日・価格は未定。開発はTactic Studios。 「KILLER INN」は、少数の狼チームと多数の羊チームに分かれ