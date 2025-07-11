「阪神−ヤクルト」（１１日、甲子園球場）阪神が今ヤクルト３連戦で今季初めて身にまとう「ウル虎の夏ユニホーム」を試合前ノック時に初めて披露した。黄色を基調にした色合いに大きな変化はないが、胸に刻まれた「Ｔｉｇｅｒｓ」のアルファベットが力強さを物語り、球団創設９０周年を記念して、「９０」の隠し文字がちりばめられている。小幡、佐藤輝、熊谷、大山らがシートノックに備えてグラウンドに現れると、スタン