去年、埼玉県所沢市の住宅で起きた闇バイトによる強盗傷害事件で、実行役とされる28歳の男の初公判がきょう開かれ、男は起訴内容を認めました。無職の和佐裕夢被告（28）は去年10月、ほかの3人とともに所沢市の住宅に押し入り、80代の夫婦を縛ったうえ、夫を包丁で切りつけてけがをさせ、現金およそ16万円などを奪った罪に問われています。きょう、さいたま地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、和佐被告は裁判長から起訴内容が間