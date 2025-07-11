「大相撲名古屋場所」（１３日初日、ＩＧアリーナ）新横綱大の里の三つぞろい化粧まわしの贈呈式が１１日、宿舎を構える安城市の市役所で行われた。名古屋場所の部屋宿舎を提供するアイ工務店が十両、大関昇進時に続き３回目の贈呈。横綱は富士山から朝日が昇り、太刀持ちは風神、露払いは雷神が描かれた。安城市の三星元人市長は「２年前は初土俵の次の場所、昨年は初優勝を果たした後だったのが昨日のことのよう。そして