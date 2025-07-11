HBO人気ドラマ『GIRLS／ガールズ』の製作・監督・脚本・主演として知られる女優のレナ・ダナム（39）が、ハリウッドにおけるボディシェイミング（体型批判）の現状について語った。バラエティ誌のインタビューで、レナは「ボディポジティビティの時代は終わった」と述べ、多様な体型がスクリーンで受け入れられるようになったとは思えないと率直に語っている。 【写真】人気お笑いタレント20kg激やせでモデ