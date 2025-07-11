ネスレ日本が運営する「ネスカフェ 三宮」が2025年4月、まるで海外の農園にトリップしたかのようなコンセプトカフェとしてリニューアルオープン。そこには、ただコーヒーを味わうだけでなく、未来のコーヒーを守るという“サステナブルな選択”を、日常の一杯の中で感じられる空間がありました。 「なぜ農園をテーマに？」その答えを知った時、私たちの“飲む意識”が少し変わるかもし