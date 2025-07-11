夏休みのお出かけにいかがでしょうか。福井県勝山市にある県立恐竜博物館では、国内初公開となる巨大な肉食恐竜の全身骨格の一般公開が始まりました。こちらが最新技術で復元し、初公開されたスピノサウルスの全身骨格。全長がおよそ14メートルもある肉食恐竜で、水中を移動しながらエサを捕まえ食べていたとも考えられていて、天井から吊るされたその様はまるで泳いでいるかのようです。福井県・杉本達治知事「すごいですよね。水