「一般戦」（１１日、平和島）松井貫太（２９）＝福岡・１２８期・Ｂ１＝が１１日の初日３Ｒで１着。６コースから差しを決めて、３連単は１２０通り中、１２０番人気の１３万１００円となった。レース後は「久しぶりに６コースから勝てたので、めちゃくちゃうれしい」と笑顔満開で、「ターン回りには◎が付くと思います。伸びも中堅上位はありそう」と手応えもつかめていた。１２日の２日目を見据えて「もう微調整だけです」