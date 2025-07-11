◆女子プロゴルフツアー ミネベアミツミレディス第２日（１１日、北海道・真駒内ＣＣ空沼Ｃ＝６６８８ヤード、パー７２）１０位から出た小祝さくら（ニトリ）は３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算５アンダーで、トップと８打差の７位で決勝ラウンドに進んだ。「今日は風が強かったので昨日よりはチャンスが少なかったけど、その中でもしっかり耐えることができた」と振り返った。スタートの１０番で１０メートルを