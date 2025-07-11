◇第107回全国高校野球選手権東東京大会2回戦岩倉29―0田園調布（2025年7月11日大田）今秋のドラフト候補、最速145キロ右腕の岩倉・佐竹翔太（3年）が24―0の3回に2番手で登板。「この冬やってきたことが出るのが夏。いい感覚で投げられた」。ドジャース・佐々木のように左足を高く上げるフォームで3者凡退。内容の濃い9球で無失点に抑えて、29―0の5回コールドを演出した。昨夏は二松学舎大付との初戦（3回戦）で延長