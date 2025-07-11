プロ野球のファームは11日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計5試合が行われた。巨人は日本ハム戦（ジャイアンツ）に4―3。先発の育成選手・園田が5回7安打1失点で、4番手・今村が1/3回を無安打無失点で3勝目（1敗3セーブ）を挙げた。石塚、ドラフト2位・浦田（九産大）が2安打。日本ハム先発・松浦は4回6安打3失点（自責2）。松本剛が3安打、進藤と阪口が2安打を放った。楽天はロッテ戦（ロッテ浦和）に