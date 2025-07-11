◆女子プロゴルフツアー ミネベアミツミレディス第２日（１１日、北海道・真駒内ＣＣ空沼Ｃ＝６６８８ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、首位で出た南幌町出身の内田ことこ（加賀電子）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１３アンダーの単独トップで決勝ラウンドに進んだ。１０位から出て６６で回った山城奈々（イチケン）が１０アンダーの２位に浮上。高久みなみ（ミクロ情報サービス）は６７で回