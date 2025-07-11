◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2025年7月11日甲子園）阪神・岩崎優投手（34）が、ヤクルト戦のベンチ入りメンバーを外れた。9、10日の広島戦（マツダスタジアム）で連投しており、休養が目的とみられる。岩崎は現在19セーブ。4年連続20セーブに王手をかけている。