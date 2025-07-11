１１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて５９銭円安・ドル高の１ドル＝１４６円８５〜８７銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１７１円６６〜７０銭で大方の取引を終えた。