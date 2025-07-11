１１日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１１．２０ポイント（０．４６％）高の２４１３９．５７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９．３０ポイント（０．２２％）高の８６８７．５６ポイントと続伸した。売買代金は３２３９億５０２０万香港ドル（約６兆１５５０億円）に拡大している（１０日は２４６７億２７５０万香港ドル）。投資家のリスク選好が強ま