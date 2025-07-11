俳優の窪塚洋介（46）が11日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショットを披露した。ストーリーでグラスを手にしたスーツ姿の自身と俳優の渡部篤郎の2ショットをアップ。「@tiffanyandco」と記し、10日に行われた「ティファニー銀座店」のオープニングイベントに出席したことを示唆。「渡部篤郎さんとご縁が出来ました」と報告した。