◇女子ゴルフツアーミネベアミツミ・レディース北海道新聞カップ第2日（2025年7月11日北海道真駒内CC空沼C＝6688ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、北海道出身の内田ことこ（22＝加賀電子）がトーナメントコースレコードタイの「65」で回り、通算13アンダーで首位をキープした。10位から出た山城奈々（31＝イチケン）が後半の6番でイーグルを奪ってスコアを伸ばし、首位と3打差の2位に浮上した。同じく10位から