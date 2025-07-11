◇セ・リーグDeNA・大貫―巨人・グリフィン（横浜）中日・大野―広島・玉村（バンテリンドームナゴヤ）阪神・デュプランティエ―ヤクルト・石川（甲子園）◇パ・リーグ日本ハム・加藤貴―オリックス・九里（エスコンフィールド北海道）楽天・滝中―ソフトバンク・上沢（楽天モバイルパーク宮城）ロッテ・種市―西武・与座（ZOZOマリンスタジアム）