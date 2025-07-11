◆ロッテ―西武（11日、ベルーナドーム）前日の楽天戦で連敗を4で止めた西武は、敵地・千葉で6カードぶりのカード勝ち越しを狙う。10日の試合で逆転決勝本塁打を放った渡部聖弥は、2試合連続で6番に入った。先発は武内夏暉。4試合連続となる炭谷銀仁朗とのバッテリーで4連勝を目指す。◆西武のロッテ戦スタメン1（中）西川愛也2（遊）滝澤夏央3（右）長谷川信哉4（一）タイラー・ネビン5（三）外崎修汰6（左）渡部聖弥7