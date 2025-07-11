大河ドラマ『べらぼう』横浜流星さん主演の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第26回「三人の女」が7月6日に放送。併せて、その場面で揃った蔦重と意知のツーショットの写真が公式インスタグラムにアップされ、話題になっています。【写真】蔦重の言葉に、意知は表情を一変させて…＊以下「三人の女」の放送内容のネタバレを含みます。●「三人の女」公式のあらすじ冷夏による米の不作で、米の値が昨年の倍に