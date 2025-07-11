◆楽天―ソフトバンク（11日、楽天モバイル）2位のソフトバンクは5位楽天と敵地で対戦する。周東佑京がベンチスタートとなり、野村勇が「1番遊撃」で先発出場。ジーター・ダウンズが今季2度目の3番で起用された。通算1000試合出場に王手をかけている山川穂高が「6番一塁」で2試合ぶりにスタメン出場する。今季8勝目を懸けてモイネロが先発する。【ソフトバンクの楽天戦スタメン】1遊野村勇2中佐藤直樹3三