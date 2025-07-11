広東省広州市にある広州図書館の未来閲読館が10日、オープンした。中国新聞網が伝えた。同館は仮想現実（VR）技術を通して、没入型のインタラクティブな読書空間を利用者に提供する。（提供/人民網日本語版・編集/KM）