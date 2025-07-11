夏休みの間の生活の支えになればと、NTT西日本岡山支店が子どもたちの支援に取り組む団体に食料品などを寄贈しました。 【写真を見る】夏休みの間の子どもたちのためにNTT西日本岡山支店が “こども食堂支援センター” に食料品などを寄贈【岡山】 贈呈式ではNTT西日本岡山支店から「岡山こども食堂支援センター」に、食料品や生活用品など約2000点が贈られました。今回で3回目となる取り組みで、夏休みで利用者が